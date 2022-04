Ron DeSantis puso fin al autogobierno de Disney

Miami, FL.- Ron DeSantis, el gobernador de Florida, finalizó con el autogobierno de Walt Disney World en Orlando, que durante más de 50 años gozó de beneficios estatales para convertirse en la capital mundial de los parques temáticos.

Con anterioridad, Ron DeSantis se viene enfrentando al gigante del entretenimiento por la polémica normativa «Don’t Say Gay» traducida al español, «No digas gay». Esta prohíbe temas sobre orientación sexual e identidad de género a los alumnos pequeños.

Ver más: Ron DeSantis firmó polémica ley «Don't Say Gay»

Asimismo, el gobernador de Florida firmó este proyecto de ley el martes, y la Legislatura lo aprobó este jueves. Este proyecto, elimina este privilegio de disfrutar los beneficios de autogobierno de Disney.

Disney contaba desde 1967 de la categoría de distrito especial, es decir, un autogobierno que le permitió expandirse hasta tener media docena de parques temáticos, un centro deportivo, un inmenso centro comercial, 25 hoteles, además de su propio cuerpo de bomberos y cuerpo policial. Esto se traduce en 80.000 empleados aproximadamente.

En este sentido, DeSantis explotó el sueño de Disney, quien también está aplanando su candidatura a The White House para las presidenciales del 2024. Además, agregó y calificó de «provocación», que una empresa use su «poder económico para atacar a los padres».

