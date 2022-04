Disney reaccionó a polémica ley «Don’t Say Gay»

Miami, FL.- A propósito de la firma del gobernador del estado, Ron DeSantis, de la ley, «Don’t Say Gay», el pasado 28 de marzo, Disney condenó la iniciativa y se manifestó por medio de un comunicado en el que contradice la decisión del gobernador de apoyar la legislación.

La ley «Don’t Say Gay» trata sobre, “la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no es apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes”.

En este sentido, Ron DeSantis, en la rueda de prensa luego de firmar la ley, precisó, “No es algo apropiado para ningún lugar, pero especialmente no en Florida”. Además, agregó, “pueden ser lo que quieran ser” es “inapropiado”.

Por el contrario, el comunicado de Disney, expresamente opinó, “El proyecto de ley HB 1557 de Florida, también conocido como ‘No Digas Gay’, nunca debería haber sido aprobado y nunca debería haberse convertido en ley”.

Today, our CEO Bob Chapek sent an important message to Disney employees about our support for the LGBTQ+ community: https://t.co/l6jwsIgGHj pic.twitter.com/twxXNBhv2u

— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 11, 2022