Ron DeSantis arrancó su campaña presidencial con desventaja

Tallahassee, FL.- Oficialmente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis inició su campaña presidencial de 2024, en medio de un polémico evento organizado por el propietario de la red social Twitter, Elon Musk.

El evento online de Ron DeSantis transmitido por Twitter estuvo lleno de fallas de audio. Por ejemplo, la transmisión de audio falló en repetidas ocasiones por 25 minutos. Lo que de alguna manera eclipsó el mensaje dejándolo en desventaja frente a los otros candidatos.

De hecho, el hijo del expresidente Donald Trump tuiteó, «#DeSaster.». Recordando que los candidatos más sólidos dentro de los republicanos son Ron DeSantis y Trump.

Desencantado inicio de la campaña presidencial de Ron DeSantis

Por ende, la estrategia de DeSantis fue afincarse en Twitter para tener mayor eco, aprovechando el desaire de Trump en no retomar esta red social, después de ser reactivado por Musk.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

Al mismo tiempo, el gobernador de Florida quiso apalancarse en la popularidad de Elon Musk, que no necesariamente son partidarios de la inclinación política de DeSantis. Al mismo tiempo evitó, a toda costa, referirse a su contrincante Trump por su nombre.

All Presidential candidates are most welcome on this platform — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2023

No obstante, dejó varios guiños a los votantes. Por ejemplo mencionó que, «gobernar no es entretenimiento, no se trata de construir una marca».

Ciertamente, Ron DeSantis fijó su narrativa en su historial como gobernador de Florida. Pero, no ahondó en las promesas a los estadounidenses si llegara a The White House, como presidente del país.

Como parte de su discurso político DeSantis dijo, «Podemos y debemos lograr grandes resultados para Estados Unidos. Me comprometo a ser un ejecutivo enérgico que asumirá los asuntos importantes».

