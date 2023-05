Florida prohíbe comprar casas y terrenos a ciertos extranjeros

Tallahassee, FL.- Ciudadanos residentes de Florida de origen chino demandaron al gobernador del estado, Ron DeSantis, con el fin de derogar una nueva ley que prohíbe a los ciudadanos extranjeros, comprar casas y terrenos en Florida.

De manera que, los cuatro demandantes representados por la American Civil Liberties Union (ACLU) informaron que la demanda presentada en la corte federal del estado, entra en vigencia el 1 de julio, es inconstitucional y viola la ley de prohibión de discriminación en la vivienda.

Esta ley prohíbe a ciudadanos chinos que estén «domiciliadas» en China, que no tengan nacionalidad estadounidense, ni tarjeta verde a que compren propiedades de edificios o terrenos en el estado de Florida.

Al mismo tiempo, esta ley de Florida también prohíbe a la mayoría de los ciudadanos de Cuba, Siria, Irán, Venezuela, Rusia, China y Corea del Norte posean propiedades dentro de 10 millas a cualquier instalación militar o «instalación de infraestructura crítica».

BREAKING: We’re suing Florida over a discriminatory property law that blocks most immigrants from China, Cuba, Venezuela, Syria, Iran, Russia, and North Korea from buying homes in much of the state.

The law singles out Chinese people for the harshest restrictions and penalties.

— ACLU (@ACLU) May 22, 2023