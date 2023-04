Revocan ley que exige edad mínima para portar armas de fuego

St. Paul, MN.- La jueza federal Katherine Menéndez en St. Paul ordenó revocar una ley de Minnesota que exige a las personas tener una edad mínima de 21 años para obtener un permiso para portar armas de fuego en público.

El argumento de la juez federal Menéndez consideró que esta ley viola el derecho a portar armas de fuego, en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Esta orden es considerada la última acción de una serie de derrotas legales sobre el control de armas de fuego, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que expandió los derechos de armas en todo el país en 2022.

De manera que la edad mínima de 21 años, promulgada como parte de una ley de control de armas de 2003, fue impugnada en una demanda de 2021 gracias a tres grupos de derechos de armas.

Estos fueron; Caucus de propietarios de armas de Minnesota; la Firearms Policy Coalition; y la Second Amendment Foundation; además de tres individuos.

