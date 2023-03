Biden propone verificaciones de antecedentes para comprar armas

Washington, DC.- El presidente Biden anunciará, el martes 14 de marzo, una orden ejecutiva pretende reforzar las verificaciones de antecedentes para los ciudadanos que quieren comprar armas de fuego.

Por su parte, The White House considera que esta política es la más integral que Biden ha promovido, sin el Congreso.

Del mismo modo, la orden también fortalecerá el apoyo federal a las leyes de bandera roja que pretenden detener la venta de armas a personas peligrosas. La misma ha sido aprobada en 19 estados y el Distrito de Columbia.

Adicionalmente, esta orden de Biden pretende dar músculo al almacenamiento seguro de armas, por lo que solicitaría a la Federal Trade Commission (FTC) que investigue cómo los fabricantes de armas comercializan sus productos, inclusive a menores de edad.

