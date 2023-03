ya-no-se-necesita-permiso-en-nc-para-comprar-armas-de-fuego

Raleigh, NC.- La legislatura de Carolina del Norte logró eliminar un veto del gobernador Roy Cooper y promulgó un proyecto de ley que elimina el requisito de un permiso para comprar armas de fuego en el estado.

Copper había vetado el proyecto de ley el viernes. Sin embargo, el Senado de mayoría republicana anuló la decisión del gobernador el martes y la Cámara de Representantes lo promulgó un día después con una votación de 71-46.

En Carolina del Norte regía una norma, ahora eliminada, de sistema de permisos que requiere que los alguaciles realicen evaluaciones de carácter y verificaciones de antecedentes penales de los solicitantes de pistolas.

El gobernador criticó a los legisladores por anular su veto y dijo que “permitir que abusadores domésticos conocidos y personas con enfermedades mentales compren pistolas (a través de ventas privadas) pone a las comunidades en riesgo”.

Allowing known domestic abusers and mentally ill people to buy handguns puts communities at risk. – RC 2/2

