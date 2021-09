Retiraron la enorme estatua de Robert E Lee en Virginia

Virginia, RI.- El estado de Virginia, este miércoles, retiró la estatua de 12 toneladas del general confederado Robert E Lee, después de más de 130 años de instalación en Richmond.

A pesar de su enorme tamaño, se levantó de su pedestal en una sola pieza y se dirige a su almacenamiento.

Por su parte, el gobernador demócrata Ralph Northam, hizo acto de presencia cuando la estatua fue removida mostrándose complacido por su remoción.

Al mismo tiempo, una multitud también gritó y vitoreó cuando la estatua de Lee, montada sobre un caballo, fue levantada en el aire por una grúa.

WATCH LIVE: As the removal of the Robert E. Lee monument in Richmond takes place. https://t.co/ylZytLmLck

— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) September 8, 2021