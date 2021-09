Chicago emite alerta de tormenta severa

Chicago, IL.- El National Weather Service (NWS) emitió, este martes, una advertencia de tormenta severa, para los condados de Bay y el sureste de Midland, hasta las 4pm de este martes.

Asimismo, el NWS indicó que la tormenta eléctrica severa capaz de producir un tornado y se encuentra cerca de Sanford a las 3:07pm, y se mueve hacia el este a 55 mph.

Actualmente, hubo una rotación indicada por radar y existe la amenaza de granizo del tamaño de una pelota de ping pong.

También el NWS, advirtió que, los escombros que vuelan serán peligrosos para quienes se encuentren sin refugio. Las casas móviles se dañarán y se producirán daños en techos, ventanas y vehículos. Finalmente, comentó que hay posibilidades que se dañen los árboles.

Potential for severe thunderstorms and flash flooding across parts of the Northeast on Wednesday. Damaging winds, hail & a few tornadoes are possible, along with heavy downpours. Very wet soil from recent heavy rains from Henri and Ida's remnants increases the flash flood threat. pic.twitter.com/m5A4HcAcZj

