Biden propone plan para que el 45% de la electricidad de EE. UU. sea solar

Washington, DC.- El gobierno del presidente Biden, anunció este miércoles, un plan de energía, donde se estima que la energía solar pueda producir un 45% de la electricidad de EE. UU. para 2050.

Si bien es cierto, que es un proyecto ambicioso, también es cierto que de materializarse podría hacer frente a la crisis climática y cambiaría el sector energético estadounidense.

— U.S. Department of Energy (@ENERGY) September 7, 2021

What is it like to be part of a solar co-op? Check out @eeregov 's latest #SummerOfSolar ☀️blog to learn about one Virginia homeowner's experience equipping his house with solar. https://t.co/Tkm6VAFfAE #RunningOnSunshine pic.twitter.com/EbD58IEABS

El Department of Energy de EE. UU. (DOE), en un nuevo informe, fijó dos recientes objetivos para la política energética de Estados Unidos.

En primera instancia, estableció que la energía solar podría producir el 40 por ciento de la electricidad del país para 2035.

Deploying more solar energy by 2035☀️can help American communities by:

🔌Powering 40% of the U.S.' electricity

⚡️Decarbonizing the grid

👷Employing as much as 1.5M people

Find out more on what's ahead for this clean tech in our Solar Futures Study: https://t.co/ZIvDzDQ7JM pic.twitter.com/cpWlWLlGGs

— U.S. Department of Energy (@ENERGY) September 8, 2021