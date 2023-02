¿Qué predijo Punxsutawney Phil en el Día de la Marmota?

Washington, DC.- En el Día de la Marmota, Punxsutawney Phil salió de su madriguera este 2 de febrero para «predecir» que vienen seis semanas más de invierno en América del Norte, solo con el acto de ver su sombra.

Como es costumbre, miles de juerguistas se congregaron al amanecer en el pequeño pueblo al noreste de Pittsburgh, Punxsutawney. Estas personas observan salir a la marmota de un árbol para dar su «pronóstico» del clima venidero.

El “intérprete» oficial de Phil declaró al público, «Veo una sombra en mi escenario, así que no importa cómo lo midas, son seis semanas más de invierno». Una traducción que fue recibida por la multitud con aplausos y ovaciones.

De acuerdo con la tradición del Día de la Marmota, si el roedor observa su sombra el clima será frío y con vientos durante las próximas seis semanas. Sin embargo, si el día está nublado y no aparece ninguna sombra, significa que la primavera en Estados Unidos está cerca.

Punxsutawney Phil left his burrow for his annual Groundhog Day prediction. Here’s how much longer winter will last according to the legend. https://t.co/6E6vneASuB pic.twitter.com/CKy6J6LM42

— CNN (@CNN) February 2, 2023