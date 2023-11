¿Qué factores lapidaron la candidatura de Tim Scott?

Washington, DC.- El senador Tim Scott finalizó su candidatura nominal republicana para la presidencia de Estados Unidos de 2024, luego de una campaña que no logró un gran impacto, al tiempo que las finanzas de la campaña mermaron abruptamente.

El domingo 12 de noviembre por la noche, Scott en una entrevista dijo, «Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme: «Ahora no, Tim»».

La retirada de Tim Scott representará un breve impulso a los candidatos republicanos que batallan incansablemente contra un cada vez más sólido e inalcanzable, Donald Trump.

Inmediatamente a la retirada de Scott, dos importantes donantes de su campaña -el magnate de los metales Andy Sabin y el litigante radicado en Nueva York Eric Levine-, desviaron su apoyo a la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, originaria de Carolina del Sur.

Tonight, I suspended my campaign for president.

Traveling this country and meeting all of you has been one of the most fantastic experiences of my entire life.

From the bottom of my heart, thank you.

God Bless the United States of America. pic.twitter.com/yniJWQMW1N

— Tim Scott (@votetimscott) November 13, 2023