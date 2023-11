Intención de voto de Estados Unidos: Trump vs Biden

Washington, DC.- En la actualidad el expresidente Trump supera ampliamente al presidente demócrata Biden, en las encuestas de intención de voto en varios estados clave, a 12 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, según el Siena Poll y The New York Times.

Por ejemplo, estados clave como Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania muestran como favorito a Trump. Candidato republicano que también es el favorito de su partido para las presidenciales de 2024.

De acuerdo a los datos ofrecidos por estas fuentes Trump supera a Biden por entre tres y diez puntos en cinco estados. Pese a que falta un año para las elecciones, y la balanza no está fija, estas encuestas permiten detectar la intención de voto de Estados Unidos.

Por un lado, Trump ve manchada su candidatura presidencial por un complejo futuro judicial. Por ahora, Trump enfrenta cuatro juicios penales, lo que para muchos juega en contra pero Trump ha dado la vuelta a esta delicada situación.

If Republicans win control of both the state House and Senate in Virginia, MAGA extremists will work to pass an extreme abortion ban, and Gov. Youngkin will sign it.

Vote Democrats up and down the ballot to protect reproductive freedom in Virginia: https://t.co/QTtJ4Y3FyQ.

— The Democrats (@TheDemocrats) November 4, 2023