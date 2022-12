Publican documentos del asesinato del presidente John F. Kennedy

Washington, DC.- Los U.S. National Archives publicó miles de documentos desclasificados relacionados al asesinato del presidente John F. Kennedy (JFK) en 1963, justo después de que el presidente Biden emitiera una orden ejecutiva donde autorizaba la publicación.

Sin embargo, la inesperada desclasificación de 13.173 documentos incluyó nuevos datos donde se proponen cambios a la conclusión a la que llegó la comisión encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren.

La conclusión es que Lee Harvey Oswald, un exmarine y activista comunista, que vivió en la antigua Unión Soviética, actuó solo. Este llevó a cabo el asesinato del presidente John F. Kennedy de 46 años de edad, el 22 de noviembre de 1963, mientras viajaba en su caravana por Dallas.

Pese a que la investigación oficial ofrece esta versión, ninguno ha presentado pruebas concluyentes de que Lee Harvey Oswald hubiese trabajado con alguien más. Frente a esto, se plantan versiones de libros, programas de televisión y películas donde se plantea una supuesta conspiración para este asesinato.

The @USNatArchives has posted 12,879 documents subject to the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (#JFK Act).

To access the released documents, go to: https://t.co/MGai86qTOm pic.twitter.com/al8lWj2MFr

— US National Archives (@USNatArchives) December 15, 2022