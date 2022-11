La CIA publicará informe sobre ovnis

Washington, DC.- La publicación de la nueva versión desclasificada del informe de la Central Intelligence Agency (CIA), sobre los ovnis o como fue bautizada recientemente como «fenómenos aéreos no identificados», se hará en los próximos días.

Esta desclasificación sobre ovnis donde se espera que el estado de Estados Unidos publique la conclusión sobre cientos de avistamientos militares estadounidenses, puede estar empañada por el sesgo de la CIA.

Ver más: La NASA lanza investigación sobre el fenómeno OVNI

Recientemente, los incidentes bajo revisión se atribuyen a la combinación de vigilancia extranjera. Aquí se incluyen vuelos de drones y el desorden aéreo etiquetado como globos meteorológicos, según publicó The New York Times.

El último informe sobre ovnis de la inteligencia y defensa de EE. UU. se hará público pronto

En este caso, el medio de comunicación de New York, citó a funcionarios de Estados Unidos que están familiarizados con los análisis clasificados que debían entregarse al Congreso del país, el lunes 31 de octubre.

Por su parte, Sue Gough, portavoz del U.S. Department of Defense en un comunicado adelantó, «No hay una explicación única que aborde la mayoría de los informes de UAP». Además, añadió, «Estamos recopilando la mayor cantidad de datos posible, siguiendo los datos a dónde conducen y compartiremos nuestros hallazgos siempre que sea posible».

Siguió Gough precisando que el gobierno de Estados Unidos debe tener precaución de evitar revelar a adversarios extranjeros, «información sensible», sobre lo que la CIA conoce sobre sus operaciones de vigilancia.

Ver más: Pentágono presenta audiencia sobre existencia de ovnis

Por otro lado, otro portavoz de la Office of the Director of National Intelligence (ODNI), agencia responsable de presentar las evaluaciones de UAP al Capitolio, se negó a comentar el contenido del informe.

Un primer informe UAP de inteligencia de defensa de este tipo al Congreso en junio de 2021 analizó 144 avistamientos de aviadores militares estadounidenses. Los mismos se remontan a 2004, la mayoría de ellos documentados con múltiples instrumentos.

Video: Impresionante! lanzamiento de un cohete al espacio visto desde un avión