Washington, DC.- El Gobierno de Estados Unidos desclasificó, este miércoles, más de 1490 documentos inherentes al asesinato del expresidente John F. Kennedy, en 1963 en la ciudad de Dallas, Texas.

Pese a que la legislación oficial de Estados Unidos que data de 1992, aprobaba la liberación de estos documentos 25 años después del magnicidio, es decir, en 2017, por razones de seguridad nacional se decidió un aplazamiento hasta este miércoles.

Asimismo, esta desclasificación consiste en archivos, teletipos, informes y comunicados intergubernamentales, que ahora están a disposición de cualquiera en la página web de los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Sin embargo, fuente oficiales informaron que hay documentos que permanecerán clasificados como Top Secret, que son considerados como información sensible y más delicada.

The @USNatArchives has posted 1,491 documents subject to the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (#JFK Act).

Access these released documents:: https://t.co/UR0HQ9u63W pic.twitter.com/evxtKW8ytE

— US National Archives (@USNatArchives) December 15, 2021