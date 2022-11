Pronunciamiento de Task Force National LGBTQ+ a tiroteo en Club Q

Washington, DC.- Kierra Johnson, directora ejecutiva del National LGBTQ Task Force emitió un comunicado como respuesta al tiroteo en el Club Q en Colorado Springs el domingo 20 de noviembre que dejó cinco víctimas mortales y 17 heridos.

De este modo, Johnson expresa, «Mientras esperamos respuestas sobre qué sucedió y la razón del ataque en el Club Q el pasado fin de semana, sigo desconsolada y enojada. Si bien es un incidente horrible, el tiroteo masivo en el Club Q en Colorado Springs no es una sorpresa».

Ver más: Autoridades identifican a héroes y víctimas de tiroteo en club LGBTQ

Inmediatamente prosigue la directora Johnson, «Esto es lo que sucede cuando la retórica violenta y la legislación anti-LGBTQ se dirigen implacablemente a nuestra comunidad».

En este sentido Johnson hizo un llamado, «Debemos unirnos a medida que aprendemos más: para llorar y recordar a los que hemos perdido, para honrar a las personas valientes que lucharon y salvaron la vida de otros durante el ataque y para luchar por una investigación integral y determinar la motivación detrás de este ataque».

If you can’t make it or want to support more, donate directly to Colorado Gives, the official organization receiving contributions to assist the victims of this tragedy. https://t.co/3sPsZfG0tF

— TheTaskForce (@TheTaskForce) November 21, 2022