Nativo de Charlotte recibió siete tiros en Club Q

Charlotte, NC.- Barrett Hudson no sabe cómo está vivo. Él es nativo de Charlotte pero recién se mudó a Colorado donde se convirtió en una de las víctimas de un tiroteo masivo en un club nocturno gay que dejó cinco muertos y más de dos docenas de heridos.

Barrett publicó un video desde el hospital en su cuenta de Instagram. Él narró cómo hizo para sobrevivir después de que un hombre ingresó a Club Q y disparó a los presentes.

“Un tipo entró con un AR-15 y comenzó a dispararle a la gente, y me dispararon siete veces en la espalda”, dijo Barrett. «Me caí. Siguió disparándome. Me levanté, corrí hacia la puerta trasera. Salté sobre una mesa para trepar la cerca. Creo que tenía alambre de púas en la parte superior. No estoy seguro».

El nativo de Charlotte siguió hasta 7-Eleven donde pudo conseguir ayuda. Afortunadamente, según dijo, las balas no perforaron ningún órgano.

Nativo de Charlotte entre víctimas

«No debería estar vivo», expresó el nativo de Charlotte. «Realmente lo siento por las personas que no sobrevivieron”.

Barrett Hudson, que tiene planes de regresar a Queen City para continuar su rehabilitación, dijo que la comunidad LGBTQ es un blanco continuo de la violencia.

Él dijo que Club Q no tenía seguridad la noche del ataque. “El odio nos persigue generalmente más que a otras personas”.

El sospechoso del tiroteo quedó identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 años. Enfrenta cinco cargos de asesinato y cinco cargos de cometer un delito motivado por prejuicios que causó lesiones corporales.

