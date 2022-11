Primer encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping en la cumbre del G20

Washington, DC.- Las reuniones de la cumbre del G20 serán el epicentro de los encuentros entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping, que se desarrollarán en Bali, la capital de Indonesia.

En estos encuentros de la cumbre del G20 las agendas de los mandatarios prevén abordar temas medulares como las políticas comerciales. Además de la tensa situación en Taiwán y la relación China con Rusia.

En este sentido, The White House anunció una reunión el próximo lunes entre ambos mandatarios en el marco de la cumbre del G20 que iniciará la próxima semana. De manera que las expectativas están puestas sobre este encuentro porque será la primera reunión de los líderes de las dos economías más fuertes del mundo.

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de The White House precisó en un comunicado que los líderes se centrarán en, «discutir los esfuerzos para mantener y profundizar las líneas de comunicación entre» los dos países y para «gestionar responsablemente la competencia y trabajar juntos, especialmente en los desafíos transnacionales que afectan a la comunidad internacional”.

