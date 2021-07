Precio de la gasolina sigue subiendo en EE. UU.

Washington, DC.- El precio de la gasolina sigue subiendo, desde el fin de semana del día de los caídos, y es que el promedio nacional aumentó 13 centavos, es decir, $3,17/galón.

Sin embargo, esto es 98 centavos más que el año pasado, pero 41 centavos más barato que 2014, cuando el promedio nacional llegó a $3/galón.

Ver más: Sigue estos consejos para ahorrar combustible y dinero

Una de las principales razones de los precios del gas más caros este verano son los altos precios del petróleo crudo.

Sin embargo, la semana pasada los precios del crudo fluctuaron desde un máximo de $ 75 hasta $ 71 (precios por barril).

Based on the initial forecasts for world oil demand and non-OPEC supply in 2022, demand for OPEC crude is forecast at 28.7 mb/d, some 1.1 mb/d higher than the 2021 level. #OPEC #MOMR pic.twitter.com/DoOMY4xpu4

— OPEC (@OPECSecretariat) July 18, 2021