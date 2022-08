Posible caso de asesinato y suicidio deja 5 fallecidos

Miami, FL.- El Orlando Police Department del Centro de Florida está investigando la muerte de, presuntamente, cinco miembros de una familia, tres adultos y dos menores, en lo que se presume un caso de asesinato y suicidio.

El trágico hecho se ejecutó en la Localidad Lake Noka en Florida. Aquí, se encontraron los cinco cadáveres, sin embargo las autoridades no han divulgado la identidad de los fallecidos.

Ver más: ¿Cuantas personas son heridas por armas de fuego en EE. UU.?

Es decir, no se sabe si son miembros de una misma familia, pese a que los medios locales presumen que se trata de miembros de una familia.

Testimonios de vecinos de la casa donde se encontraron los cuerpos declararon a los medios que una pareja habría alquilado la vivienda hace dos meses. Además detallaron que un hijo de 20 años y dos hijas de unos 6 a 7 años.

We did get to speak to the homeowner of the house where this apparent murder suicide took place. She didn’t get in to specifics about the family, but did tell us that she had spoken to the tenants recently because their lease had expired & she was having issues getting them out. https://t.co/HNAWlUit4y

— Spectrum News Asher Wildman (@AsherWildman13) August 3, 2022