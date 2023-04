Plan podría limitar drásticamente los cupones de alimentos

Washington, DC.- Al menos un millón de estadounidenses puede tener problemas para acceder a los cupones de alimentos o ayuda alimentaria federal Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) debido a una propuesta republicana que propone ampliar los requisitos de trabajo del programa, de acuerdo con la administración Biden.

De este modo, la ampliación de requisitos de trabajo para el SNAP se añadieron a un plan publicado por Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes Republicana. El mismo tiene el objetivo de reducir el gasto federal y aumentar el techo de la deuda.

Por el momento, la administración Biden prometió garantizar vetar el plan si es que llega a aprobarse en el Congreso. Sin embargo, la Cámara podría votar, el miércoles 26 de abril, sobre este plan de reducción de gastos.

Inicialmente la propuesta dice que los adultos de 18 a 56 años de edad, sin discapacidad o dependientes estarían obligados a trabajar o participar en un programa de capacitación laboral, de por lo menos 20 horas semanales por al menos tres meses, para recibir los beneficios de SNAP.

A U.S. Congressman from Nebraska says an expansion of work requirements for the Supplemental Nutrition Assistance Program is still on the table as lawmakers seek support on a debt ceiling bill. @brownfield https://t.co/2esEBy7ZSZ

— Carah Hart (@BRNAgNews_Carah) April 25, 2023