comienzan-a-entregar-beneficios-de-p-ebt

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que ya los niños y estudiantes elegibles en Carolina del Norte comenzaron a recibir beneficios de P-EBT.

Las prestaciones comenzaron a ser enviadas el miércoles 29 de marzo.

“Los niños que reúnan los requisitos recibirán las prestaciones de septiembre de 2022 a febrero de 2023 y los estudiantes que reúnan los requisitos recibirán las prestaciones de febrero de 2023”, señaló el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) en su cuenta de Twitter.

Ver más: Beneficios P-EBT continuarán en NC

Pandemic EBT (P-EBT) es un programa temporal que brinda beneficios de asistencia alimentaria a familias elegibles durante la emergencia de salud pública de COVID-19. Los beneficios se otorgan en una tarjeta EBT, que funciona como una tarjeta de débito. Puede usarlo para comprar alimentos en tiendas que acepten tarjetas EBT.

P-EBT starting today: Eligible young children will get Sept. 2022-Feb. 2023 benefits and eligible students will get Feb. 2023 benefits. See if your child is eligible: https://t.co/fkqo7OhO1O. Visit https://t.co/yoD3KAsbpo. #NCPEBT pic.twitter.com/Fv8ubNvghs

— NCDHHS (@ncdhhs) March 29, 2023