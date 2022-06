Petición del tirador Nikolas Cruz tras ola de tiroteos en Estados Unidos

Miami, FL.- Los abogados del tirador Nikolas Cruz autor confeso de la matanza de Parkland, en Florida hicieron la petición de aplazamiento del juicio a causa de la ola de tiroteos en Estados Unidos de las últimas semanas.

El pasado viernes la defensa de Nikolas Cruz, tirador de la matanza de Parkland, presentó una petición. El argumento se basa en la reciente ola de tiroteos masivos en Estados Unidos, que puedan crear «prejuicios» entre los posibles jurados de su cliente, el tirador Nikolas Cruz.

Vale la pena recordar que Nikolas Cruz, está siendo procesado por la matanza de Parkland donde 17 personas (14 alumnos y tres empleados), fueron asesinadas en 2018, en la secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Por otro lado, este lunes 6 de junio, está previsto que se retome la selección del jurado, para darle continuidad a la sentencia contra el autor de la matanza de Parkland, Nikolas Cruz. Se adelantó que podría enfrentar dos opciones: cadena perpetua o pena de muerte.

