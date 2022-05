Tiroteo en Búfalo dejó larga lista de muertos

Búfalo, NY.- Como Payton Gendron fue identificado el sospechoso del tiroteo en un supermercado Tops Friendly Market, en Búfalo, que sucedió este sábado, mientras usaba su cámara para transmitir en vivo por la plataforma Twitch que dejó al menos 10 personas fallecidas.

Se presuma que el joven de 18 años irrumpió al concurrido supermercado, en un barrio predominantemente negro de la ciudad. Inmediatamente al tiroteo el supuesto tirador fue aprehendido por las autoridades.

Del mismo modo, el FBI se encuentra investigando el crimen que ya es considerado de odio, motivado por razones raciales.

Payton Gendron suma a Búfalo a la larga lista de tiroteo mortales en el país

En este sentido, Joseph Gramaglia, comisario del Buffalo Police Department confirmó que el tirador estaba fuertemente armado y equipado con chaleco antibalas, casco táctico y equipo militar.

We pray for our neighbors in Buffalo tonight. And we will both pray and work to end the scourge of gun violence and hatred that has terrorized our country. https://t.co/hbZ0608rpe — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 14, 2022

Se supo que Gendron disparó a cuatro personas en el estacionamiento del supermercado antes de entrar y continuar disparando en el establecimiento. Finalmente, cuando la Policía le hizo el llamado de atención, el tirador se puso el arma en el cuello, pero fue disuadido y se rindió.

If you have any images or video related to the shooting that occurred at the Tops Friendly Market on Jefferson Avenue in Buffalo, New York, on May 14, please submit them to https://t.co/SovTTmGGxG. pic.twitter.com/GMA2qbLo4O — FBI (@FBI) May 15, 2022

Por su parte, Shonnell Harris, gerente de Tops, declaró a la prensa local que escuchó aproximadamente 70 disparos. En esta situación corrió hacía la salida trasera de la tienda, cayéndose en varias oportunidades, especulando que Gendron, «parecía que estaba en el ejército».

Gendron fue presentado en la corte donde se declaró no culpable. Aquí fue acusado de homicidio en primer grado, lo que podría concluir en una cadena perpetua. Aunque por el momento está detenido sin la opción de una fianza.

Jill and I will travel to Buffalo on Tuesday to grieve with the community that lost ten lives in a senseless and horrific mass shooting. — President Biden (@POTUS) May 16, 2022

Gendro, de 18 años, viajó más de 350km para abrir fuego en esta comunidad en su mayoría negra. En resumen, el tiroteo dejó 13 víctimas de las cuales 11 eran de raza negra. Por su parte, el presidente Biden expresó, «El presidente y la primera dama viajarán a Buffalo, Nueva York, para llorar con la comunidad que perdió diez vidas en un tiroteo masivo horrible y sin sentido».

