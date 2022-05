Tirador en escuela de Uvalde dejó 15 fallecidos

Uvalde, TX.- Un tirador en el Robb Elementary School de Uvalde, dejó al menos 15 fallecidos, de los cuales 14 son niños y un profesor, según confirmó el republicano y gobernador de Texas, Greg Abbott, el autor material sería un joven de 18 años.

El otro fallecido fue el atacante identificado como Salvador Romas, de 18 años, que entró al Centro Robb Elementary School, a 133 kilómetros de San Antonio, con un arma de mano, y muy probablemente con un rifle.

Según fuentes oficiales, los dos primeros heridos llegaron al Uvalde Memorial Hospital, donde fallecieron. A este mismo servicio de emergencia de este centro llevaron a los otros trece niños, y a un adulto.

El gobernador, Abbott precisó, «El atacante disparó y mató, horrífica e incomprensiblemente, a 14 estudiantes y un maestro». El hecho ocurrió sobre el mediodía desde 24 de mayo, hora local, según detalló la Uvalde Police Department.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022