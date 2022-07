Juez federal dicta sentencia a Dereck Chauvin por caso George Floyd

Washington, DC.- Paul Magnuson, juez federal dictó la sentencia a Dereck Chauvin, expolicía que asfixió al afroamericano, George Floyd, luego de declararse culpable en febrero de vulnerar los derechos civiles de Floyd.

De este modo, Dereck Chauvin, fue sentenciado a 21 años en una prisión federal, por el juez Magnuson, que aprovechó el momento para criticar -duramente- la actuación del expolicía contra el afroamericano Floyd.

Por su parte, la Fiscalía solicitaba una sentencia de 25 años. Mientras que la defensa del expolicía Chauvin, alegaba un máximo de 20 años.

Constitucionalmente, un delito federal que incluya violación de derechos civiles de una personas se puede castigar hasta con cadena perpetua. Aunque según la circunstacia del delito y lesiones producto del acto puede apicarse la pena capital, de acuerdo con el U.S. Department of Justice.

Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin Sentenced to More Than 20 Years in Prison for Depriving George Floyd and a Minor Victim of their Constitutional Rightshttps://t.co/sVNFMjqvcD

— DOJ Civil Rights (@CivilRights) July 7, 2022