Añadieron sentencia a asesinos que «cazaron» a Ahmaud Arbery

Washington, DC.- Dos de los tres hombres asesinos que «cazaron» con una escopeta al afroamericano Ahmaud Arbery fueron sentenciados a una segunda cadena perpetua por una corte federal, luego de la sentencia anunciada a comienzos de año por un juez estatal a la misma condena.

Gregory y Travis McMichael, padre e hijo condenados a cadena perpetua, se suma su vecino, William «Roddie» Bryan, con una sentencia a 35 años de prisión. Esta trágica cacería se realizó en 2020 con una escopeta por estos tres hombres

De esta manera, Travis McMichael, de solo 36 años de edad fue condenado a una segunda cadena perpetua más diez años por delitos de odio. Esta sentencia se otorga por su participación en el aberrante asesinato de Ahmaud Arbery.

Ahmaud Arbery era un joven afroamericano de 25 años al que persiguió y después le disparó cuando estaba haciendo deporte. Convirtiéndose en un caso que provocó un ambiente de indignación y protestas.

