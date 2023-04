Junta estatal aprobó expansión del proyecto «Don’t Say Gay»

Tallahassee, FL.- Una junta estatal aprobó la expansión del proyecto «Don’t Say Gay» que promueve el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene la finalidad de prohibir la instrucción en las escuelas sobre la orientación sexual e identidad de género.

Al mismo tiempo, la Cámara avaló otras legislaciones sobre cómo es el tratamiento de transición de género, el uso de los baños además de la exclusión a los niños de los espectáculos de drag.

De este modo, se intensifica la agenda conservadora que está liderada por el gobernador republicano, que podría ser un potente aspirante a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Entre tanto, la ley popularmente conocida como «Don’t Say Gay» desde ahora prohibirá la enseñanza escolar sobre la orientación sexual e identidad de género en todos los niveles educativos a partir del tercer grado.

People on here and right wing media outlets like Daily Wire/NR argued I was exaggerating the potential scope of the Dont Say Gay with this article. Turns out I was understating the case. A deplorable bill. https://t.co/jDDGIVb9tO https://t.co/x370trjDbu

— Tim Miller (@Timodc) April 19, 2023