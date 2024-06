Ola de calor afectará a New York

New York.- Autoridades de New York se mantienen en alerta tras la ola de calor que se registrará en los próximos días en la ciudad

Explicaron que la ciudad de New York podría experimentar temperaturas de 32 grados centígrados o más durante siete días seguidos la próxima semana.

En este sentido, las autoridades destacaron que se mantendrán alerta por cualquier emergencia que se pueda registrar. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a la colectividad a mantenerse hidratado.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que más de 100 millones de estadounidenses están bajo avisos, y advertencias de calor durante el fin de semana desde noreste y el suroeste de Estados Unidos.

The ongoing heatwave will likely spread to the Mid/Deep South and Southeast early next week🥵. Heat index values may exceed 110 degrees in some places. https://t.co/DGeRdJ7516

— National Weather Service (@NWS) June 20, 2024