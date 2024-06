Millones de estadounidenses afectados por la ola de calor

Washington.- Al menos 150 millones de estadounidenses se verán afectados por una ola de calor que afectará a diversas localidades en los próximos días.

Según el pronosticó del Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas superarán los 32 grados Celsius. Por lo que alertaron que los habitantes de las ciudades de Detroit, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh, Filadelfia, Boston y New York, estén afectados.

De la misma manera, indicaron que la ola de calor ya se había registrado en días anteriores, afectando unas 200 ciudades desde el valle de Ohio y los Grandes Lagos hasta el Atlántico medio y el noreste de Estados Unidos.

Advirtieron que este fenómeno está causado por un “domo de calor” que eleva las temperaturas mucho más allá de los valores usuales.

A low pressure system in the Western Gulf of Mexico – forecast to make landfall tomorrow in northern Mexico as Tropical Storm Alberto – will bring heavy to excessive rainfall for much of South Texas. Small creeks & streams may rise out of their banks, and low-lying areas,… pic.twitter.com/KAkLZcq6ZF

— National Weather Service (@NWS) June 18, 2024