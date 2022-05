Charlotte, NC.- «Mi cuerpo, mi elección»: Charlotte protesta por el aborto en el marco de una manifestación que el fin de semana tomó las principales ciudades del país.

Con consignas y pancartas miles de mujeres, y también hombres, hicieron de las calles su sitio de expresión. El derecho al aborto está a punto de ser revocado por la Corte Suprema.

Politico filtró un borrador de un fallo en el que la mayoría conservadora de la Corte Suprema anularía “Roe v. Wade”, una setencia que desde 1973 garantiza el acceso al aborto en todo el país.

La decisión de la Corte Suprema se prevé para principios de junio. Politico aclara que no es definitiva.

Pero ante los riesgos de que el acceso al aborto quede restringido millones de personas y cientos de organizaciones han levantado su voz.

Varios estados liderados por republicanos, incluso, ya han adelantado leyes locales que prohíben o restringen el aborto. En los gobernados por demócratas siguen insistiendo en garantizar el acceso. El tema es clave en un año electoral.

Charlotte protesta por el aborto

En Charlotte la protesta tomó varias calles de Uptown. Los manifestantes portaban pancartas y expresaban su posición en favor de mantener el aborto como un derecho.

“Toda persona debe tener derecho a la autonomía corporal”, “No me toques los ovarios con tus rosarios”, “No me pises a mí ni a mi útero” y “Mi útero no es propiedad de los Estados Unidos”, eran algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas.

Algunas mujeres también llevaban camisas estampadas con mensajes que llamaban a proteger la sentencia “Roe v. Wade”.

En Nueva York, Texas, Kentucky, entre otros estados también hubo manifestaciones similares. Frente a la sede de la Corte Suprema en Washington un grupo de mujeres protestó.

El influyente medio Politico también publicó una encuesta en la que muestra que aumenta el apoyo de la población a mantener la sentencia a favor del aborto.

El 53% de los participantes están a favor, tres puntos más que la semana pasada. Mientras que un 58% dijo que era importante votar por un candidato que apoyara el acceso al aborto.

“Nuestros cuerpos nos pertenecen”

«No dejaremos que las prohibiciones al aborto que avanzan en el país pongan nuestras vidas y futuros en riesgo, y no nos callaremos mientras sea arrebatado nuestro derecho fundamental a tener el control de nuestros cuerpos», indica una misiva del movimiento Bans Off Our Bodies (Fuera Prohibiciones de nuestros cuerpos), organizado por grupos como Planed Parenthood y Women’s March.

«Nuestros cuerpos nos pertenecen, si no, no podemos ser verdaderamente libres o iguales», asegura.

Así como los republicanos buscan restringir el aborto localmente, los demócratas están impulsado garantizarlo en una ley federal. Mientras, se espera la sentencia definitiva de la Corte Suprema.

