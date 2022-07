Nuevo video sobre la matanza de Uvalde

Los Ángeles, CA.- Sigue la polémica alrededor de la actuación de la Uvalde Police Department ante la matanza de Uvalde en la Robb Elementary Schools en Texas, ahora con la publicación de un video de seguridad de la Escuela por parte del periódico The Austin American-Statesman.

El controversial video muestra al tirador de Uvalde, identificado como Salvador Ramos, de 18 años de edad, caminando por el pasillo de la Escuela con el rifle semiautomático en las manos sin ningún tipo de resistencia.

Ver más: Divulgan video sobre la Matanza de Uvalde

Inmediatamente, se escuchan los disparados cuando entró al salón de clases, y se ve correr a un menor al otro lado del corredor.

En el polémico video, puede verse a los oficiales –locales, estatales y federales, fuertemente armados y usando chalecos antibalas, cascos y en algunos casos escudos- retirarse corriendo ante los primeros disparos.

The committee is aware a portion of the hallway video has been made public. While I am glad that a small portion is now available for the public, I do believe watching the entire segment of law enforcement’s response, or lack thereof, is also important.

— Dustin Burrows (@Burrows4TX) July 12, 2022