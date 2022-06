Divulgan video sobre la Matanza de Uvalde

Uvalde, Texas.- Un nuevo video sobre la matanza de Uvalde fue divulgado donde se aprecia a múltiples agentes del Uvalde Police Department armados esperando en un pasillo que tenía dos aulas, por un lapso de una hora, pese a que las puertas no estaban cerradas.

Según el diario Austin Statesman y el canal KVUE-TV, responsables de esta divulgación, con estas imágenes se compromete la actuación de las fuerzas de seguridad, en este caso de la policía de Uvalde, en la matanza de Uvalde que dejó 19 niños y dos maestras asesinados el 24 de mayo.

Ver más: Niña sobreviviente de matanza de Uvalde testificó ante el Congreso

Tony Plohetsk, periodista investigativo que trabaja para ambos medios, precisó, «Múltiples oficiales estaban dentro de la escuela primaria Robb con rifles y al menos un escudo balístico a las 11.52 (hora local) del día del tiroteo, muestra un nuevo video y otras pruebas. No entraron al salón de clases por otros 58 minutos«.

Divulgan video de agentes armados esperando en pasillo durante la Matanza de Uvalde

La divulgación de este video se suma a las denuncias de los padres, que desde el mismo momento de la masacre de Uvalde, pidieron a las agentes de Policía entrar a la escuela. En vista de la negativa, cuestionaron de inmediato la pasividad con que trataron el tiroteo de Uvalde.

The head of the Texas Department of Public Safety told lawmakers Tuesday that the delayed law enforcement response to the gunman inside a Uvalde grade school was an "abject failure" that ignored lessons from previous school shootings. https://t.co/AaUz6hiro9 — Austin Statesman (@statesman) June 21, 2022

En este sentido, las investigaciones señalan que desde que el tirador de Uvalde, Salvador Ramos, entró al aula y su muerte, abatido por los oficiales, pasaron 77 minutos; es decir, 1 hora y 17 minutos.

The director of the @TxDPS outlined a series of missed opportunities, communication breakdowns and other mistakes, including that the classroom door could not be locked from the inside https://t.co/0GFfeMEhiI — KVUE News (@KVUE) June 21, 2022

Además, las conclusiones de los investigadores apuntan a que Ramos no pudo cerrar la puerta de clase. Así pues, aunque los oficiales querían entrar a las aulas 111 y 112 -interconectadas- no lo hicieron, por no tener claro la cadena de mando.

Ver más: Cuestionada acción policial ante la matanza en escuela de Uvalde

Ese 24 de mayo, un agente especial que llegó a la escena, aproximadamente, 20 minutos después del despliegue inicial, preguntó, «¿No saben si hay niños allí?»; inmediatamente añadió, «Si hay niños allí, debemos entrar allí». Obteniendo como respuesta, «Quien esté a cargo lo determinará».

En conclusión hay versiones encontradas sobre quién estaba a cargo, quién dio de baja al tirador de Uvalde y en qué momento. Por su parte, Pete Arredondo, jefe de Policía de las escuelas de Uvalde sigue asegurando que las puertas de las aulas 111 y 112 estaban cerradas y esperaban la llegada de una llave maestra.

Video: Armas de fuego en escuelas del CMS