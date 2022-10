Nuevo proceso a exproductor de Hollywood por abuso sexual

Nueva York, NY.- El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein que fue condenado a 23 años de prisión, ahora enfrentará un nuevo juicio en Los Ángeles, debido a que cinco posibles víctimas los están acusando de 11 delitos vinculados a violación y abusos sexuales.

El inicio de este juicio coincide con el quinto aniversario del movimiento #MeToo, donde estas denuncias recobran fuerza que representan la caída de uno de los hombres con más influencia en la industria cinematográfica.

Ver más: Arrestan a sospechoso de secuestro y asesinato de familia en Merced

Aya Gruber, profesora de Derecho de la Universidad de Colorado declaró sobre la importancia de #MeToo señalando los logros del movimiento, «ha sido concienciar sobre cómo los poderosos utilizan sus herramientas para abusar sexualmente de las mujeres y haber creado un concepto público que en lugar de avergonzar a las víctimas, avergüenza a los abusadores».

Se adelantó que el nuevo proceso legal podría durar dos meses. Por el momento se sabe que las víctimas son mujeres que habrían sido forzadas por el exproductor Harvey Weinstein. Estos abusos se dieron en hoteles de Beverly Hills y de Los Ángeles, entre el año 2004 y 2013.

Most Americans believe there's less tolerance for workplace harassment since #MeToo, study finds https://t.co/mnlRj8zEAQ pic.twitter.com/fs1qb5BubV

— The Last Word (@TheLastWord) October 10, 2022