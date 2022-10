Arrestan a sospechoso de secuestro y asesinato de familia en Merced

Merced, CA.- Las autoridades locales detuvieron al sospechoso del casos de secuestro y asesinato de los cuatro miembros de una familia en Merced, California, donde se incluye una bebé de 8 meses, la madre, el padre y un tío.

De acuerdo con una publicación en Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Merced, este jueves por la noche fue aprehendido Jesús Manuel Salgado de 48 años de edad, por cuatro cargos de asesinato y secuestro.

En este orden de ideas, la oficina también adelantó que continúan las investigaciones para dar con cualquier pista de posibles implicados en este trágico asesinato.

Por el momento Jesús Manuel Salgado está acusado de secuestrar a; Jasleen Kaur de 27 años; a su bebé Aroohi Dheri de 8 meses; al padre del bebé Jasdeep, Singh de 36 años; y al tío del bebé, Amandeep Singh de 39 años.

Last night, MCSO, with the assistance of the California DOJ, arrested Alberto Salgado, the brother of Jesus Manuel Salgado. Alberto Salgado was arrested for criminal conspiracy, accessory, and destroying evidence. Read more here: https://t.co/AtIrPCEMJi

— Merced County Sheriff's Office (@MercedSheriff) October 7, 2022