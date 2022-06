Nueva York establece nuevas leyes para comprar armas

Nueva York, NY.- Los legisladores del estado de Nueva York, aprobaron nuevas leyes para comprar armas, es específico, rifles semiautomáticos a mayores de 21 años, como parte de un paquete para controlar severamente el acceso a las armas.

En un comunicado, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, precisó, «Nuestro paquete legal sobre armas, líder en el país, acaba de ser aprobado por ambas cámaras. Nueva York está tomando medidas rápidas para fortalecer las leyes de alertas de seguridad, cerrar lagunas y proteger a las comunidades».

Por su parte, la nueva ley también prohíbe la venta de municiones que atraviese chalecos antibalas y la venta de protección antibalas. Además evalúa la ley «bandera roja», con el propósito de identificar a las personas que pueden causar daño a los demás o a sí mismas, en caso de tener bajo su poder un arma.

De esta forma, Nueva York se convierte en el primer estado en restringir la compra de armamento tras el tiroteo de Uvalde. Además de las recientes matanzas de Buffalo en Nueva York, tiroteos en Tulsa en Oklahoma y el tiroteo en Xavier University.

We should not have to live in fear of gun violence, whether it’s at an elementary school in Uvalde, Texas, while grocery shopping in Buffalo, New York, or while celebrating our kids’ graduations across the country.

We #WearOrange because we know we CAN #EndGunViolence. pic.twitter.com/EwvP3IQhGe

— Moms Demand Action (@MomsDemand) June 3, 2022