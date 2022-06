Demanda contra Glock por tiroteo del Metro de Nueva York

Nueva York, NY.- Ilene Steur, víctima del tiroteo de la estación del Metro de Nueva York, del pasado 12 de abril, demandó al fabricante de armas de fuego, Glock por suponer un peligro para la seguridad pública al comercializar armas de forma imprudente.

En este sentido, Steur quien resultó gravemente herida, presentó una demanda federal en Brooklyn, este martes, precisando que el fabricante autriaco Glock, debería considerarse como responsable del tiroteo.

Para el 12 de abril, en hora pico de la mañana, Frank James usó dos bombas de humo y activó su Glock 17 de 9mm, contra los ocupantes de un vagón del Metro de Nueva York, que pasaba por Brooklyn. Pese a que, afortunadamente, su arma se atascó en el disparo 33.

También se supo que Frank James, compró legalmente su arma de fuego marca Glock, en Columbus, Ohio en el año 2011, según los fiscales federales.

En concreto la demanda acusa a Glock, de comercializar indebidamente sus armas de fuego, con énfasis en su alta capacidad, discreción, y otras bondades, para atraer «a los compradores con intenciones delictivas».

