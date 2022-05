¿Greg Abbott irá a la convención de la NRA?

Houston, TX.- El gobernador de Texas republicano, Greg Abbott, canceló su presencia en la convención anual de la National Rifle Association (NRA), que iniciará este viernes 27 de mayo, luego de la matanza en la escuela de Uvalde.

De esta manera, por medio de un comunicado la oficina del gobernador Abbott, precisó que el republicano definitivamente no asistirá a la convención, como estaba previsto desde el inicio.

Sin embargo, la convención anual proyectará durante el evento un comunicado en formato de video grabado, en la que el gobernador de Texas expresa unas palabras a los asistentes del evento.

Por su parte, el gobernador Abbott regresará a Uvalde, donde ya estuvo el martes por el tiroteo de la escuela que dejó un trágico saldo de 19 niños y 2 maestras asesinados.

Held a briefing with state agencies today to make available every state resource to help victims’ families, teachers, and the Uvalde community as they work to heal.

All those impacted by this week's horrific tragedy will receive the full support of the State of Texas. pic.twitter.com/Cpwfa7uxTz

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) May 26, 2022