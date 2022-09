NHC monitorea la ruta del huracán Earl

Miami, FL.- El huracán Earl subió a la categoría 3, convirtiéndose en el primero de la temporada, con unos vientos sostenidos de 165 km/h (105 millas), en su paso por el norte del Atlántico de acuerdo con el National Hurricane Center (NHC).

En este sentido, el NHC con sede en Miami, Florida se detalló que a las 5.00 hora local (21.00 GMT), en su boletín que Earl se pasará a ser, «un poderoso huracán extratropical el sábado» para «comenzar a debilitarse temprano en la mañana del próximo lunes».

Con más detalle el boletín de la NHC expresó que el sistema cuenta con una velocidad noreste de 43 km/h (26 mph) al noreste de las Bermudas; y a 1.285 km (800 millas) al suroeste de Cape Race, en Terranova, Canadá.

Por el momento no se ha levantado alguna alerta de vigilancia para zonas pobladas. Del mismo modo, los meteorólogos advirtieron de poderosas marejadas que pueden afectar a las Islas Bermudas. Además, pudiera afectar algunas zonas de la costa este de Estados Unidos.

5 pm AST Fri Sep 9 Key Message for #Hurricane #Earl

Swells are affecting Bermuda and the US East Coast and are expected to reach Nova Scotia and Newfoundland tonight and on Sat. Life-threatening surf and rip currents are likely through the weekend. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/mv8GEk9PBC

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2022