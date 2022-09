Alertas de calor extremo azota el Oeste del país

Los Ángeles, CA.- En el Oeste de Estados Unidos, unas 50 millones de personas están sometidas a alertas de calor extremo, donde se incluyen unas 40 millones bajo advertencias de calor extremo que están activas en parte de Nevada y California, de acuerdo con la National Weather Service (NWS).

Además, la agencia precisó que también se unen Oregón, Utah, Arizona y Idaho como víctimas de una franja de alta presión, «extremadamente anómala». La misma se estableció sobre la parte central de la Gran Cuenca, y se pronostica se intensifique a mediados de la semana.

En su reporte más reciente la NWS precisó que habrá «temperaturas muy por encima del promedio en toda la región». Además, se espera que estas altas temperaturas superen los 95 grados Fahrenheit, es decir los 35 grados Celsius.

También se suma la probabilidad de que llegue a los 110 grados Fahrenheit o 43 Celsius, atravesando el Suroeste y los valles centrales de California. Asimismo advirtió el NWS, «Hay poco alivio a la vista por lo menos hasta el miércoles al permanecer los niveles de temperatura máximos de día y mínimos de noche incómodamente elevados».

More high temperature records will fall across the west each day through Friday. Here, you can see a sampling of where record highs are forecast today – many beating the standing records by 5°F or more!

Visit https://t.co/Ynl3VCdFFD to learn more about staying safe. pic.twitter.com/1H8iWA27fd

— National Weather Service (@NWS) September 6, 2022