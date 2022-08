«Perturbación» en el Atlántico se mueve hacia EE. UU.

Miami, FL.- Un boletín del National Hurricane Center (NHC) anunció sobre una «perturbación» en el Atlántico formado frente a las costas de África occidental pero se prevé presenta el 40% de posibilidad en que se convierta en una depresión tropical en los próximos cinco días.

Es decir, este podría ser el primer ciclón que se forma en la cuenca atlántica desde el 3 de julio. De acuerdo con el NHC, con sede en Miami, Florida, la onda tropical avanza a una velocidad de 24 Km/h (15 millas), orientado al oeste-noroeste hacia el Atlántico Central.

Por su parte, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA), advirtió a los ciudadanos a mantenerse “vigilantes», tomando en cuenta que a partir de agosto inician los meses más activos con respecto a los ciclones en el Atlántico.

En este sentido, la agencia divulgó una actualización de sus pronósticos para esta temporada de huracanes en la cuenca atlántica. Considerando que este 2022 habrá una actividad inusualmente por encima de la actividad promedio. Es decir, habrá entre 14 y 20 tormentas con nombre.

