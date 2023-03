Mujer tiradora en escuela dejó 3 niños y 3 adultos muertos

Nashville, TN.- Una mujer tiradora protagonizó un tiroteo masivo, el lunes 27 de marzo, dejando a tres niños y tres adultos muertos, en una escuela cristiana privada en Nashville, la misma fue interceptada por la policía que recibió la llamada de emergencia a las 10:13 am.

El hecho ocurrió en The Covenant School donde se enseña a niños el sexto grado. De acuerdo con Don Aaron, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, los oficiales escucharon los disparos provenientes del segundo piso de la escuela.

El mismo Aaron precisó, que el tirador pareciera ser una adolescente que contenía dos rifles semiautomáticos y una pistola. En el tiroteo dos oficiales de un equipo de cinco abrieron fuego en el área del vestíbulo, donde murió la tiradora mujer a las 10:27am.

Del mismo modo, el portavoz Don Aaron detalló, «No sabemos quién es ella en este momento». En cuanto a las víctimas, tres estudiantes fueron declarados muertos luego de llegar al Hospital Infantil Monroe Carell Jr. en Vanderbilt según un comunicado de John Howser, un portavoz del hospital.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School. We can confirm we have multiple patients. Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.

En otro comunicado, la policía declaró que tres miembros adultos del personal cayeron a manos del tirador. El mismo Aaron resaltó que nadie más recibió heridas de bala. Inmediatamente al tiroteo, se les pidió a los padres de los estudiantes que se reunieran en una iglesia cercana.

In a tragic morning, Nashville joined the dreaded, long list of communities to experience a school shooting.

My heart goes out to the families of the victims. Our entire city stands with you.

As facts continue to emerge, I thank our first responders and medical professionals.

— Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) March 27, 2023