Hallaron al tirador y estudiante del East High School en Denver

Denver, CO.- El tirador y estudiante Austin Lyle de 17 años de edad disparó e hirió a dos profesores en su escuela East High School en Denver, mientras se implementaba un «plan de seguridad» en busca de armas de fuego, huyó a pie de la escena del crimen.

Posteriormente, la Park County, CO confirmó en Facebook que el cuerpo sin vida del tirador del East High School fue hallado muy cerca de su vehículo en el condado de Park.

Ver más: Tres niños y dos adultos muertos en tiroteo

Del mismo modo, la Denver Police Department hizo una publicación donde se localiza un cuerpo cerca del vehículo del sospechoso. Además, la policía reveló la identidad del tirador. Mientras tanto la razón de la muerte será explicada por la Reportable Deaths to Coroner ‘s Office, Park County, CO.

De esta manera, Ron Thomas, jefe de policía de Denver explicó a los periodistas, «Este estudiante en particular tenía un plan de seguridad en el que debían ser registrados todos los días al comienzo del día escolar».

UPDATE: A body has been located near the suspect’s vehicle, the identity and cause of death will be determined by the Park County Medical Examiner’s Office.

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 23, 2023