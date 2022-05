Muere esposo de maestra víctima de matanza de Uvalde

Uvalde, TX.- Joe García, esposo de Irma García, maestra asesinada por el tirador Salvador Ramos en la matanza de Uvalde en el Robb Elementary School, murió este jueves a causa de un infarto fulminante así lo confirmó su familia y medios locales.

Por su parte, uno de los sobrinos de la maestra asesinada, John Martínez, publicó en su cuenta de Twitter que Joe García había muerto «de pena».

Además recordó que sus tíos estaban enamorados desde que estaban en el instituto de secundaria. Por si fuese poco, la pareja deja a sus cuatro hijos huérfanos; de 13, 15, 19 y 23 años de edad respectivamente.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022