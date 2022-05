Tirador de Uvalde escribió en Facebook antes de la matanza

Uvalde, TX.- Las investigaciones del tiroteo en la escuela de Uvalde dieron a conocer que el tirador Salvador Ramos, escribió unos 15 minutos antes de la masacre, un mensaje en Facebook que iba a disparar en un centro escolar.

En una rueda de prensa, el gobernador Greg Abbott, precisó que, más o menos media hora antes de la matanza, el tirador Salvador Ramos escribió, que le iba a disparar a su abuela.

Tan solo unos minutos después, envió otro mensaje en que confesó que le había disparado a su abuela, que resultó herida de gravedad. Posteriormente, publicó otro tercer post quince minutos antes de la matanza en la escuela, donde explicó que se disponía a atacar una escuela.

Posterior a la rueda de prensa de Abbott, Meta entró en acción donde matizó que no se trató de publicaciones públicas; sino privados, enviados a otros usuarios.

The messages Gov. Abbott described were private one-to-one text messages that were discovered after the terrible tragedy occurred. We are closely cooperating with law enforcement in their ongoing investigation.

En este sentido, el portavoz de Meta, Andy Stone aclaró, «Los mensajes que el gobernador Greg Abbott describió fueron privados, de usuario a usuario, y se descubrieron después de que ocurriese la terrible tragedia. Estamos cooperando estrechamente con las fuerzas de la ley en su investigación».

