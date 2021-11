Miami reelige como alcalde al cuabano republicano Francis Suárez

MIami, FL.- Miles de votantes en ciudades del sur de Florida acudieron, este martes, a las urnas sin que se hayan reportado incidentes para elegir alcaldes y concejales, entre los que figuraba el republicano Francis Suárez, de origen cubano, que fue reelegido regidor de Miami.

Suárez, elegido alcalde de esa ciudad floridana en 2017, logra un segundo mandato al frente de su urbe con 20.816 votos contabilizados. Un 79%, según las cifras preliminares dadas a conocer por la televisión Local 10.

Suárez, que antes cumplió dos mandatos como comisionado es hijo del exalcalde de la misma ciudad Xavier Suárez, logró durante su gestión que muchas firmas tecnológicas se afinquen en Miami. Si bien sus detractores critican que en su afán de transformar a la ciudad en un polo de innovación, dejó de lado algunas necesidades de los residentes.

Francis Suárez, argumentó, «Nosotros no hemos cambiado nuestros servicios a las personas comunes y corrientes de la ciudad». Pero además, agregó que, «se trata de asegurar el futuro de los jóvenes».

En Miami-Dade, unas 50.000 personas ya votaron en este proceso electoral por medio del voto anticipado o por correo. Cifras oficiales, de acuerdo al Departamento de Elecciones de este condado.

