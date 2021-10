Ofrecen $100mil al año y bonos a camioneros de EE. UU.

Los Ángeles, LA.- La industria del transporte en EE. UU., respondió a la escasez de camioneros en lugares como Los Ángeles o Long Beach, con salarios de $100.000 al año y bonos, solo por firmar contrato.

De esta manera, se busca contraer a esta grave situación en ciudades portuarias, como California, que ven cómo sus muelles se rebosan de mercancías ante la falta de trabajadores para descargar y mover los productos.

Asimismo, este colapso ha provocado que aparezcan también suculentas ofertas de seis cifras en otros lugares con puerto. Por ejemplo, San Francisco (California), Houston (Texas), Miami (Florida) o Nueva York, que reciben ahora más importaciones en sus muelles y necesitan manos para transportarlas.

En total, la American Trucking Association (ATA) calcula que la industria enfrenta actualmente una escasez de aproximadamente 80.000 camioneros, según un informe de la organización.

Por su parte, esta situación se debe a varias razones, empezando por la falta de actividad para los camioneros que trabajaban descargando puertos y que se quedaron sin trabajo cuando la economía se paralizaba totalmente por la pandemia.

