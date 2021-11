Dividido Supremo de EE. UU. escucha argumentos de clínicas abortivas

Texas, HOU.- Las clínicas abortivas y organizaciones que demandaron a Texas por la ley que prohíbe el aborto en ese estado se mostraron «esperanzadas», tras una sesión este lunes ante el Supreme Court of the United States, que escuchó los argumentos orales en el caso que presentaron.

Asimismo, en una rueda de prensa virtual después de la audiencia, el abogado Marc Hearron, encargado de exponer los argumentos de las clínicas ante el Supremo, se mostró «contento» luego de ver que varios jueces están, «seriamente preocupados con lo que está haciendo el estado de Texas».

Ver más: Ofrecen $100mil al año y bonos a camioneros de EE. UU.

Para el mes de septiembre entró en vigor una ley en Texas, impulsada por los republicanos, que prohíbe el aborto tan pronto como a las seis semanas de gestación. Inclusive, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.

Uno de sus aspectos más polémicos es que la aplicación de la ley está en manos de particulares. Lo que permite que cualquiera pueda presentar demandas civiles contra quien ayude a una embarazada a abortar si cree que infringen la prohibición.

TODAY: The Supreme Court starts hearing TWO cases on Texas’ abortion ban today.

Learn more about the hearings and what they mean for the future of abortion access in America with us, @TEAFund, and @WWHAlliance LIVE on our Instagram. Tune in to our discussion at 1p ET! pic.twitter.com/ZKPuj4LrHL

— Women's March (@womensmarch) November 1, 2021