Grupo latino UnidosUS corta sus vínculos con Facebook

Washington, DC.- UnidosUS, una de las organizaciones latinas mayores y más antiguas de Estados Unidos, anunció, este viernes, que corta sus vínculos corporativos con Facebook a luz de las recientes revelaciones sobre las operaciones de esa red social.

El Anteriormente llamado Consejo Nacional de La Raza, además anunció que devuelve a Facebook «una donación reciente» de la cual no dio más detalles.

Por su parte, el grupo señaló, «Esta decisión ocurre en medio de revelaciones sobre el papel que esa plataforma ha desempeñado perpetuando intencionalmente productos y políticas que dañan a la comunidad latina y socavan los ideales democráticos».

La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, dijo que las revelaciones «de documentos internos mismos de Facebook confirmaron lo que hemos sospechado por mucho tiempo. Facebook ha trabajado de mala fe con nosotros y la comunidad de derechos civiles».

In an effort to better serve and protect the Latino communities we advocate for, we have severed corporate ties to @Facebook. We call for immediate regulation and public oversight of Big Tech, beginning with Facebook. #FacebookWhistleblower https://t.co/YOK1rWKsdp

— UnidosUS (@WeAreUnidosUS) October 8, 2021